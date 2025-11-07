Billy Costacurta, su Skysport, ha parlato del momento dell'Inter dopo la vittoria in Champions con fatica contro il Kairat e si è soffermato pure su Lautaro Martinez.«Se guardi in giro per l'Europa solo due squadre hanno le serie lunghe, Arsenal e Bayern, le altre hanno tutte alti e bassi. L'Inter sta vincendo facendo riposare qualcosa e giustifico tutto perché ci sono passato e non è facile essere sempre sul pezzo perché è veramente sfibrante, soprattutto quando le aspettative sono troppo alte», ha sottolineato l'ex giocatore rossonero.