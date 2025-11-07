Billy Costacurta, su Skysport, ha parlato del momento dell'Inter dopo la vittoria in Champions con fatica contro il Kairat e si è soffermato pure su Lautaro Martinez.«Se guardi in giro per l'Europa solo due squadre hanno le serie lunghe, Arsenal e Bayern, le altre hanno tutte alti e bassi. L'Inter sta vincendo facendo riposare qualcosa e giustifico tutto perché ci sono passato e non è facile essere sempre sul pezzo perché è veramente sfibrante, soprattutto quando le aspettative sono troppo alte», ha sottolineato l'ex giocatore rossonero.
Costacurta: “Inter, sfibrante essere sempre sul pezzo. Amo alla follia Lautaro ma…”
L'ex difensore ha parlato della squadra nerazzurra e di Lautaro e della questione "sorriso"
«Poi mi riferisco ad un giocatore che amo alla follia, il capitano dell'Inter, Lautarodovrebbe tenere una certa distanza dei numeri. Se tu non segni per quattro gare ma sei sempre quello lì devi stare più tranquillo, devi sorridere di più per forza per i tuoi compagni e per i tuoi tifosi», ha aggiunto sul capitano nerazzurro Billy Costacurta.
