Il club rappresenta la città di Bodo, situata nella Norvegia settentrionale appena sopra il Circolo Polare Artico: una comunità di circa 50.000 abitanti che ha saputo rinascere dopo la Seconda guerra mondiale e che nel 2024 è stata insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura.

Il nome stesso racconta questa identità: Glimt significa “fulmine”, simbolo di energia e velocità, tratti distintivi della squadra. In Europa il Bodo/Glimt ha spesso incrociato il cammino delle italiane, da Napoli e Sampdoria fino alle più recenti sfide con Roma, Lazio e Juventus.