Sarà il Bodo/Glimt l'avversario dell'Inter nei playoff della UEFA Champions League 2025/26.
Inter, dove gioca il Bodo/Glimt? Città e stadio dell’avversaria ai playoff di Champions
I nerazzurri, decimi al termine della fase campionato, affronteranno quindi la formazione norvegese, capace di conquistare il 23° posto grazie ai 9 punti ottenuti.
Una sfida affascinante che vedrà la squadra di Chivu sfidare una realtà in forte ascesa, pronta a misurarsi ancora una volta con la storia.
LE RADICI DEL BODO/GLIMT
Il Bodo/Glimt è una realtà in forte ascesa del calcio norvegese, capace di risalire rapidamente dai momenti più difficili fino al vertice nazionale, conquistando il titolo nel 2020 dopo la retrocessione del 2016.
Il club rappresenta la città di Bodo, situata nella Norvegia settentrionale appena sopra il Circolo Polare Artico: una comunità di circa 50.000 abitanti che ha saputo rinascere dopo la Seconda guerra mondiale e che nel 2024 è stata insignita del titolo di Capitale Europea della Cultura.
Il nome stesso racconta questa identità: Glimt significa “fulmine”, simbolo di energia e velocità, tratti distintivi della squadra. In Europa il Bodo/Glimt ha spesso incrociato il cammino delle italiane, da Napoli e Sampdoria fino alle più recenti sfide con Roma, Lazio e Juventus.
Le gare casalinghe vanno in scena all’Aspmyra Stadion, impianto da 8.276 posti con terreno in erba sintetica e riscaldamento sotterraneo, pensato per resistere al clima rigido del nord.
