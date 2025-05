1 di 4

FLICK ANNUNCIA IL PORTIERE

Hansi Flick pensa all’Inter. In realtà lo ha fatto anche con la formazione, totalmente rivoluzionata, mandata in campo contro il Valladolid. Ma, riferisce il quotidiano Sport, anche l'undici per San Siro è praticamente definito, con poche incertezze

"Flick ha puntato sulle rotazioni massicce nella trasferta di Valladolid, anche se alcuni imprevisti — come l’infortunio del debuttante Dani Rodríguez e lo svantaggio a fine primo tempo contro il fanalino di coda già retrocesso — hanno costretto a rivedere i piani, prolungando i minuti in campo di alcuni titolari in vista del ritorno della semifinale di Champions contro l’Inter, in programma martedì a San Siro.

Analizzando i minuti disputati al José Zorrilla e tenendo conto dei giocatori infortunati a disposizione del tecnico tedesco, la formazione iniziale per la sfida europea appare ormai quasi delineata, con una o due possibili incognite: chi sarà il terzino sinistro titolare e se Fermín riuscirà a scalzare Dani Olmo sulla trequarti.

Tra i pali ci sarà Szczesny, risparmiato a Valladolid. Lo stesso Flick ha confermato la sua titolarità sia contro l’Inter sia nel Clásico del prossimo fine settimana, rimandando eventuali decisioni successive. In difesa, Koundé è fuori causa, mentre Balde non sarà convocato: anche domenica non si è allenato col gruppo e persiste il rischio di ricaduta dopo l’infortunio contro il Leganés. Si punta a recuperarlo per il Clásico, ma non si correranno rischi a Milano"