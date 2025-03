Di Marzio: “Inter-Feyenoord, sei cambi in formazione. Titolare Thuram”

"La squadra nerazzurra punterà sulla difesa da record, sul ritorno di Sommer e cercando di chiudere prima possibile i conti. Ci sarà Thuram dal primo minuto, queste sono le indicazioni recepite dato che Lautaro non è al cento per cento. Domani farà la rifinitura ma l'argentino partirà dalla panchina per non rischiare nulla. Giocherà quindi il francese in attacco insieme a Taremi. Almeno i sei i cambi rispetto alla gara contro il Monza", ha aggiunto il giornalista dal Meazza dove arriverà il Feyenoord per la consueta passeggiata che precede le gare di CL. "La squadra olandese ha perso Paixao per infortunio. Era stato l'uomo più temibile sia nella gara col Milan, con l'Inter così, ma ha fatto benissimo a livello di assist, si è fatto male e non è stato convocato", ha concluso.