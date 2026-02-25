Dopo la sconfitta dell'andata in Norvegia, l'Inter ha perso anche al ritorno ed è stata eliminata dal Bodo Glimt ai playoff di Champions League. C'è amarezza e delusione per i nerazzurri che devono così dire addio alla manifestazione europea, dovendosi ora concentrare su campionato e Coppa Italia.
Inter fuori ai playoff Champions, ecco quanto incassa l’Inter dall’UEFA
Ricavi Champions Inter 2025-2026—
Calcio e Finanza ha calcolato i ricavi dell'Inter in Champions League, considerando anche la prima fase: 18,6 mln solo per aver partecipato alla Champions, altri 23,3 di quota europea e 8,6 di quota non europea ai quali si sono aggiungi 8,1 mln (più 2 di bonus) per la posizione in classifica dopo la League Phase.
Il totale, dunque, si attesta a 71,2 milioni di euro, un guadagno nettamente inferiore rispetto all'anno scorso in cui i nerazzurri arrivarono fino alla fine di Monaco di Baviera. L'Inter un anno fa incassò 136 milioni, 65 in più rispetto a quelli di questa stagione, senza poi considerare i mancati incassi dal botteghino per le altre eventuali partite da dentro o fuori a San Siro.
Partecipazione: 18,62 milioni di euro
Quota europea: 23,37 milioni
Quota non europea: 8,65 milioni
Posizione in classifica: 8,13 milioni di euro
Risultati: 10,5 milioni di euro
Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
Bonus playoff: 1 milione di euro
TOTALE: 71,27 milioni di euro
