Juventus, Spalletti: “Momento delicato, ai tifosi chiediamo una cosa”

La Juventus è tornata in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray

Matteo Pifferi Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 02:02)

"Ci sono partite che non si giocano, si compongono: serve creare la partecipazione di un intero ambiente, abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, si rivolge ai supporter bianconeri in vista della gara di ritorno di Champions League contro il Galatasaray allo Stadium.

"Sappiamo che è un momento delicato, ma questa volta glielo chiediamo proprio di starci vicino - il messaggio per i tifosi per cercare di ribaltare il 5-2 di Istanbul - perché con loro al nostro fianco ci sentiamo più forti".

La Juventus è tornata in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e Kenan Yildiz infatti hanno cominciato l'allenamento insieme al resto dei compagni. Cresce l'ottimismo in vista della sfida di ritorno contro i turchi, allo Stadium si riprenderà dal 5-2 in favore della squadra di Buruk maturato a Istanbul.

Kelly, 'momento difficile ma la Juve è unita e compatta' — "Sappiamo la posizione in cui ci troviamo, ma indipendentemente da tutto siamo uniti e compatti: ci rendiamo conto del momento, cerchiamo di incoraggiarci a vicenda per riprendere la strada giusta". Così il difensore della Juventus, Lloyd Kelly, sul periodo complicato dei bianconeri attesi dal ritorno dei play-off di Champions League contro il Galatasaray.

"All'andata si sono create molte occasioni, ma abbiamo lavorato duramente e abbiamo provato diverse cose - aggiunge in vista della gara di domani, quando si ripartirà dal 5-2 in favore dei turchi - e dobbiamo cercare di entrare in partita fin da subito: cerchiamo un risultato diverso rispetto all'andata, sarà difficile, ma ci faremo trovare pronti".