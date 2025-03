L'Inter continua a far festa alla cassa in questa stagione. Il percorso in Champions League (e l'attesa per il Mondiale per Club) fa sorridere la dirigenza nerazzurra. Gli incassi legati al montepremi Uefa, per la squadra di Simone Inzaghi, sono schizzati alle stelle. Tanto è vero che solo Psg e Bayern Monaco sono riuscite a far meglio dell'Inter come cifra complessiva.