La campagna europea dell'Inter sta regalando grandissime soddisfazioni non solo in termini sportivi. Anche, e soprattutto, in termini economici la nuova Champions League sta inondando di milioni di euro le casse di Corso Vittorio Emanuele. Mai l'Inter aveva guadagnato tanto in termini di ricavi Uefa. Anzi, mai nessun club italiano si era issato fino alla quota raggiunta quest'anno dalla squadra di Simone Inzaghi. Inter seconda in Europa per ricavi legati alla Champions League (escluse tv e botteghino). Solo il Psg, grazie ad un market pool migliore, ha incassato di più. I parigini sono primi in Europa con 119,4 milioni di euro. Ma l'Inter insegue a stretto giro di posta.