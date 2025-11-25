L’Inter si prepara alla sfida di Madrid contro l’Atletico, nel quinto turno di League Phase di Champions League. Finora i nerazzurri hanno raccolto quattro vittorie sue quattro contro Ajax, Kairat, Slavia Praga e Union Saint Gilloise, portando a casa i 12 punti a disposizione.
Inter già virtualmente agli spareggi di Champions: cosa serve per gli ottavi
Al momento, la squadra di Chivu è virtualmente qualificata ai playoff al giro di boa, mentre serviranno ancora 4 punti nelle ultime 4 per volare direttamente agli ottavi di finale: l'anno scorso era stato l'Aston Villa ad arrivare all'ultimo slot utile con 16 punti.
Dopo l’Atletico Madrid, l’Inter affronterà Liverpool e Arsenal in casa e il Borussia Dortmund in trasferta, con quest’ultime gare in programma a gennaio.
