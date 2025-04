Il percorso in questa CL dalla nuova formula è stato vissuto intensamente dai nerazzurri che hanno superato le 8 gare del girone eliminatorio con un solo gol incassato e una sola sconfitta, quella col Bayer Leverkusen e si sono qualificati direttamente agli ottavi dove hanno battuto il Feyenoord all'andata e al ritorno. Sono riusciti ad arrivare così ai quarti contro il Bayern, uno dei club che mirava alla vittoria della finale che si gioca proprio a Monaco, all'Allianz. Due gare, una vittoria per due a uno, e un pareggio per due a due, quello di ieri sera a San Siro, sono bastate all'Inter per approdare in semifinale, dove incontrerà il Barcellona.