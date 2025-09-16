Inizia con un pirotecnico 4-4 la Champions League per la Juventus. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro l'Inter, pareggiano in casa contro il Borussia Dortmund. Apre le marcature Adeyemi al 53' con una bella conclusione da fuori dove non può nulla Di Gregorio. Passano 10' e la Juve trova il pareggio con una grande rete di Yildiz : gran tiro a giro che si inserisce sotto al sette. Passa 1' e i tedeschi tornano in vantaggio, stavolta è Nmecha che da fuori area spiazza Di Gregorio.

Due minuti dopo è Vlahovic ad andare in rete e a rimettere i bianconeri in pista. Ma al 74' Couto libera un rasoterra che batte Di Gregorio. Nel finale il Borussia trova il gol del 4-2 con Bensebaini su rigore. La Juve non molla e nel recupero è ancora Vlahovic ad accorciare le distanze. Poi ci pensa Kelly di testa a firmare il definitivo 4-4.