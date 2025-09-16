FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league Champions – Juve, pirotecnico 4-4 contro il Dortmund. Il Real batte il Marsiglia in rimonta

coppe

Champions – Juve, pirotecnico 4-4 contro il Dortmund. Il Real batte il Marsiglia in rimonta

Champions – Juve, pirotecnico 4-4 contro il Dortmund. Il Real batte il Marsiglia in rimonta - immagine 1
Inizia con un pareggio la Champions League della Juve. Il Real Madrid vince in rimonta contro il Marsiglia di Pavard
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inizia con un pirotecnico 4-4 la Champions League per la Juventus. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro l'Inter, pareggiano in casa contro il Borussia Dortmund. Apre le marcature Adeyemi al 53' con una bella conclusione da fuori dove non può nulla Di Gregorio. Passano 10' e la Juve trova il pareggio con una grande rete di Yildiz: gran tiro a giro che si inserisce sotto al sette. Passa 1' e i tedeschi tornano in vantaggio, stavolta è Nmecha che da fuori area spiazza Di Gregorio.

Champions – Juve, pirotecnico 4-4 contro il Dortmund. Il Real batte il Marsiglia in rimonta - immagine 1
Getty Images

Due minuti dopo è Vlahovic ad andare in rete e a rimettere i bianconeri in pista. Ma al 74' Couto libera un rasoterra che batte Di Gregorio. Nel finale il Borussia trova il gol del 4-2 con Bensebaini su rigore. La Juve non molla e nel recupero è ancora Vlahovic ad accorciare le distanze. Poi ci pensa Kelly di testa a firmare il definitivo 4-4.

Champions – Juve, pirotecnico 4-4 contro il Dortmund. Il Real batte il Marsiglia in rimonta- immagine 3
Getty Images

GLI ALTRI RISULTATI

Ath. Bilbao-Arsenal 0-2

PSV-Royal Union 1-3

Benfica-Qarabag 2-3

Real Madrid-Marsiglia 2-1

Tottenham-Villarreal 1-0

Leggi anche
Ajax-Inter, i precedenti: dalle magie di Crespo a Stankovic e Cruz, il bilancio…
Champions, Condò: “Inter, 4 partite per fare carico di punti. Poi pronostico in salita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA