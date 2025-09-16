Il giornalista, in un pezzo di approfondimento per Skysport, ha parlato del possibile percorso dei nerazzurri nei gironi di CL

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 21:16)

"L’Inter l’anno scorso chiuse il girone a 19 punti, quarta (per differenza reti) con sei vittorie, un pari e una sconfitta, e quindi promossa direttamente agli ottavi. Sapremo presto se sarà in grado di ripetersi, perché il computer le ha consegnato nelle prime quattro giornate le quattro avversarie provenienti da terza e quarta fascia. Essendo stato il sorteggio benevolo - non è uscita nemmeno una delle squadre finite lì impropriamente, e ce n’erano - le prime quattro rivali dell’Inter sono a regola le più deboli". Così Paolo Condò, sul sito di Skysport, a proposito del possibile percorso dell'Inter in Champions.

"Si comincia con una visita all’Ajax, si ospita lo Slavia Praga, si va a Bruxelles dall’Union St.Gilloise e il 5 novembre si aspetta l’arrivo (da un lunghissimo viaggio) del Kairat Almaty. L’Inter ha la potenzialità per fare il pieno, 12 punti su 12, e il traguardo oltre che possibile è quasi necessario perché poi si comincerà a ballare: la trasferta di Madrid in casa dell’Atletico, i due eccitanti ma terribili match casalinghi di fila contro Liverpool e Arsenal, la trasferta finale a Dortmund", spiega ancora il giornalista.

"Nessuna di queste gare è chiusa, intendiamoci. Ma non ce n’è una col pronostico dalla parte dell’Inter, al massimo è in bilico. Cosa ben diversa dal ciclo introduttivo. Il debutto all’Amsterdam Arena è il match meno agevole dei quattro, anche perché verrà subito dopo la partita di campionato con la Juventus. Passato quello, Chivu dovrà approfittare di una discesa che potrebbe anche portarlo in testa a tutti dopo quattro giornate, situazione ideale per affrontare poi le salite. Una vittoria contro una delle due inglesi - San Siro farà la sua parte, come l’anno scorso contro l’Arsenal - più un pareggio esterno fra Madrid e Dortmund, e i 16 punti ci sono", ha concluso.

(Fonte: Skysport.it)