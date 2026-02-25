La Juventus vince 3-2 ma non basta: agli ottavi di finale di Champions League ci va il Galatasaray dopo i tempi supplementari. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 3-0 grazie ai gol di Locatelli su rigore, Gatti e McKennie, nonostante la Juve fosse in dieci da inizio secondo tempo per il doppio giallo a Kelly.
coppe
Juventus, rimonta a metà: passa il Galatasaray dopo i supplementari. Avanzano PSG e Real
Nei supplementari il Galatasaray trova il gol che vale la qualificazione grazie ad Osimhen che trafigge Perin nel primo minuto di recupero del primo supplementare. A tempo scaduto, nel secondo tempo supplementare, arriva anche il gol di Yilmaz che chiude i conti per il passaggio del turno della squadra turca.
Passano agli ottavi anche il PSG e il Real Madrid. I francesi pareggiano 2-2 contro il Monaco (gol in apertura di Akliouche per i monegaschi, Marquinhos e Kvara per i parigini e rete del definitivo 2-2 a tempo scaduto di Teze).
I Blancos vincono 2-1 contro il Benfica: il vantaggio è dei lusitani con Rafa Silva ma dura appena due minuti perché Tchouameni pareggia già al 16' mentre ci pensa Vinicius all'80' a chiudere il discorso qualificazione.
