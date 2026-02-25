La Juventus vince 3-2 ma non basta: agli ottavi di finale di Champions League ci va il Galatasaray dopo i tempi supplementari. I tempi regolamentari si sono chiusi sul 3-0 grazie ai gol di Locatelli su rigore, Gatti e McKennie, nonostante la Juve fosse in dieci da inizio secondo tempo per il doppio giallo a Kelly.