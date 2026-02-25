L'Atalanta ribalta il risultato ed elimina il Borussia Dortmund, strappando il pass per gli ottavi di finale di Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league L’Atalanta fa la rimonta: 4-1 al Dortmund, Palladino agli ottavi contro Bayern o Arsenal
coppe
L’Atalanta fa la rimonta: 4-1 al Dortmund, Palladino agli ottavi contro Bayern o Arsenal
Clamorosa rimonta dell'Atalanta che batte 4-1 il Borussia Dortmund al ritorno, ribaltando il 2-0 dell'andata
L'Atalanta vince 4-1 al termine di un match dalle mille emozioni: dopo il KO per 2-0 dell'andata, la Dea ribalta il risultato già nel primo tempo con i gol di Scamacca al 5' e di Zappacosta al 45'.
Ad inizio ripresa arriva anche il 3-0 di Pasalic che darebbe la qualificazione all'Atalanta ma Adeyemi al 75' firma il gol che manderebbe la sfida ai supplementari. A tempo scaduto, però, arriva il rigore per l'Atalanta per fallo di Bensebaini su Krstovic, dal dischetto va Samardzic che manda in delirio il Gewiss Stadium.
Atalanta, dunque, agli ottavi di finale dove se la vedrà con una tra Arsenal e Bayern Monaco. Dortmund, invece, eliminato ai playoff.
© RIPRODUZIONE RISERVATA