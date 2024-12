Champions – Leverkusen-Inter, sarò lo sloveno Vincic l’arbitro del match

Martedì l'Inter scenderà in campo per il sesto turno della nuova Champions League. L'arbitro sarà lo sloveno Vincic

Martedì l'Inter scenderà in campo per il sesto turno della nuova Champions League. Alla BayArena la squadra di Inzaghi sfiderà il Bayer Leverkusen. Gara importante per i nerazzurri che con una vittoria si avvicinerebbero tantissimo all'accesso diretto agli ottavi di finale.