FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 coppe champions league LIVE, sorteggio playoff Champions League: Inter, chi tra Bodo/Glimt e Benfica?

coppe

LIVE, sorteggio playoff Champions League: Inter, chi tra Bodo/Glimt e Benfica?

LIVE, sorteggio playoff Champions League: Inter, chi tra Bodo/Glimt e Benfica? - immagine 1
I nerazzurri di Chivu, dopo aver chiuso al decimo posto nel maxi girone, attendono di conoscere il nome della prossima avversaria
Fabio Alampi Redattore 

Archiviata la prima fase della Champions League, è tempo di pensare ai sorteggi dei playoff che coinvolgono le sedici squadre che hanno concluso il maxi girone tra la nona e la ventiquattresima posizione. L'Inter, che ha chiuso al decimo posto, se la vedrà con una tra Bodo/Glimt e Benfica, dopo di che, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, ci sarà il doppio confronto contro una tra Sporting Lisbona e Manchester City.

LIVE, sorteggio playoff Champions League: Inter, chi tra Bodo/Glimt e Benfica?- immagine 2
Getty Images

Le squadre fra la nona e la sedicesima posizione verranno considerate teste di serie, e giocheranno il turno di ritorno in casa. Le date: 17-18 febbraio l'andata, 24-25 febbraio il ritorno. Appuntamento a Nyon, sorteggio alle ore 12.

Monaco/Qarabag-PSG/Newcastle

Club Brugge/Galatasaray-Juventus/Atletico Madrid

Bodo/Glimt Benfica-Real Madrid/Inter

Borussia Dortmund/Olympiacos-Atalanta/Bayer Leverkusen

Benfica-

Bodo/Glimt-

Monaco-

Qarabag-

Galatasaray-

Club Brugge-

Borussia Dortmund-

Olympiacos-

Leggi anche
Playoff Champions, oggi il sorteggio: dove vederlo e come funziona, tutte le informazioni
Teotino: “Inter, zero umiltà ai play-off ma consapevolezza. È unica italiana che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA