LIVE, sorteggio playoff Champions League: Inter, chi tra Bodo/Glimt e Benfica?

Archiviata la prima fase della Champions League, è tempo di pensare ai sorteggi dei playoff che coinvolgono le sedici squadre che hanno concluso il maxi girone tra la nona e la ventiquattresima posizione. L'Inter, che ha chiuso al decimo posto, se la vedrà con una tra Bodo/Glimt e Benfica, dopo di che, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, ci sarà il doppio confronto contro una tra Sporting Lisbona e Manchester City.
I nerazzurri di Chivu, dopo aver chiuso al decimo posto nel maxi girone, attendono di conoscere il nome della prossima avversaria
Le squadre fra la nona e la sedicesima posizione verranno considerate teste di serie, e giocheranno il turno di ritorno in casa. Le date: 17-18 febbraio l'andata, 24-25 febbraio il ritorno. Appuntamento a Nyon, sorteggio alle ore 12.
Monaco/Qarabag-PSG/Newcastle
Club Brugge/Galatasaray-Juventus/Atletico Madrid
Bodo/Glimt Benfica-Real Madrid/Inter
Borussia Dortmund/Olympiacos-Atalanta/Bayer Leverkusen
