LIVE, sorteggio playoff Champions League: Inter, chi tra Bodo/Glimt e Benfica?

Archiviata la prima fase della Champions League, è tempo di pensare ai sorteggi dei playoff che coinvolgono le sedici squadre che hanno concluso il maxi girone tra la nona e la ventiquattresima posizione. L'Inter, che ha chiuso al decimo posto, se la vedrà con una tra Bodo/Glimt e Benfica, dopo di che, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, ci sarà il doppio confronto contro una tra Sporting Lisbona e Manchester City.