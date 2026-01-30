Il giornalista ha detto la sua sul momento dei nerazzurri all'indomani dalla partita vinta contro il Dortmund

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 02:02)

«L'Inter ha vinto a Dortmund scacciando l'incubo dei match diretti che anche in campionato non sono andati benissimo. Però il percorso non è stato fortunatissimo: delle tre gare perse in due occasioni, con AM e Livepool, la sconfitta non è stata del tutto meritata. Con i Reds causata addirittura da un rigore inesistente, per cui era un po' bugiarda la classifica dell'Inter fino alla vittoria di ieri sera. Con l'Arsenal no, avevano perso una partita in cui gli avversari erano stati più forti». Così, su Sky, Gianfranco Teotino, ha parlato del momento dei nerazzurri.

«Certo, per una squadra che viene da una finale di CL e da due finali negli ultimi anni, essere costretta a passare dal purgatorio dei play-off non era forse la soluzione migliore possibile, ma complessivamente la squadra di Chivu si sia dimostrata ancora una volta l'unica italiana all'altezza delle big d'Europa», ha aggiunto.

«Benfica o Bodo ai play-off? Chivu ha parlato di umiltà. Ma l'Inter deve affrontare entrambi queste squadre con zero umiltà, con la consapevolezza di essere più forte. Non credo alle cose che ha detto Chivu, quelle cose si dicono, ma devono essere consapevoli di partire da favoriti in qualunque caso. Questo non vuol dire sottovalutare gli avversari. Il Bodo ha finito con tre vittorie clamorose, nessuno pensava passasse ma ha battuto City, Atletico e addirittura a Madrid. Sappiamo quali sono le insidie del terreno di gioco sul quale accolgono le squadre ospiti che è sintetico, nel gelo. Mourinho, che è un mago come si è visto ieri sera, guida un Benfica che non è al massimo, si è qualificata come ultima squadra ai play-off», ha concluso il giornalista.

(Fonte: Sky)