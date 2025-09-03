Liverpool, Slot non inserisce Federico Chiesa nella lista Champions

Ad un certo punto si parlava di Federico Chiesa come giocatore valutato dall'Inter per rinforzare la sua rosa. Ma Federico è rimasto al Liverpool, la squadra rivale dei nerazzurri ai gironi di Champions League. E oggi l'allenatore del club inglese ha reso nota la lista dei giocatori che parteciperanno al torneo che inizia a metà settembre e l'italiano non c'è.