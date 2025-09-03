Ad un certo punto si parlava di Federico Chiesa come giocatore valutato dall'Inter per rinforzare la sua rosa. Ma Federico è rimasto al Liverpool, la squadra rivale dei nerazzurri ai gironi di Champions League. E oggi l'allenatore del club inglese ha reso nota la lista dei giocatori che parteciperanno al torneo che inizia a metà settembre e l'italiano non c'è.
coppe
Liverpool, Slot non inserisce Federico Chiesa nella lista Champions
L'allenatore del club inglese ha deciso di non convocare l'italiano per la prima parte del massimo torneo europeo
Il calciatore, che ha segnato all'ultimo minuto contro il Bournemouth, non farà parte - almeno nella prima parte del torneo della rosa del Liverpool per il massimo torneo europeo. Il suo allenatore, Arne Slot, ha preferito inserire in lista il 17enne Rio Ngumoha.
Questa la lista dei 22 calciatori, che comprende il neo acquisto Leoni (per tanto tempo accostato al mercato dell'Inter.ndr) scelti dal tecnico per prendere parte alle prime otto partite della massima competizione continentale.
Alisson, Mamardashvili, Woodman, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Bradley, Leoni, Robertson, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch, Isak, Salah, Gakpo, Ekitike, Ngumoha.
