L'Internon è una moda e gli interisti lo sanno benissimo. Perché non la chiudono mai nell'armadio, anche nei giorni grigi e tumultuosi e se la portano dietro sempre, come un braccio, anche quando servono tutte le consapevolezze, di questo mondo e dell'altro, per ricordarsi che averla scelta è una di quelle cose che rifaresti per sempre. E adesso la squadra nerazzurra è in finale di Champions League, dopo una stagione in cui ha combattuto su tutti i fronti, fino in fondo, ed ha dovuto ingoiare il boccone amaro di un campionato perso all'ultima giornata, con un punto di distacco.