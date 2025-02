Problema di soldi

«Adesso il Milan ha un problema di soldi. Non riceverà soldi in più dal passaggio agli ottavi di CL (11 mln che perde) ma lo vedo distante dalla qualificazione in CL per il prossimo anno. Pensiamo al quarto posto. In questo momento sono quarte la Lazio e la Juventus che faticosamente sta prendendo un certo passo, i biancocelesti non perdono il passo. Il Milan più che alla Coppa Italia deve pensare ad arrivare tra le prime quattro ed è tutto altro che facile. E se non entra per le prime quattro si apre un problema serio. Perché come sappiamo alcuni dei soldi già preventivati per la prossima estate sono stati spesi per Gimenez ora. Sono due anni che il Milan ha bilancio in attivo e non ci sono buchi enormi, ma non vorrei che dovesse ricominciare ad averli. Il quarto posto a livello di soldi è l'obiettivo più importante», ha concluso il giornalista.