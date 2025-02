«La Coppa Italia non può salvare la stagione. Il Milan deve lottare per grandi traguardi e anche Ibra lo pensa più di quanto io pensavo lo pensasse. Che questa proprietà abbia questa ambizione dubito, ma Ibra spera di farcela. Il Milan deve fare il Milan, cercare di vincere lo scudetto e fare bene in Champions. Joao Felix, non salvi la stagione con la Coppa Italia. Non attacco lui, per carità. Questa è la speranza che si deve avere nella testa e nel cuore». Così Boban, su Skysport, ha parlato dell'eliminazione del Milan dalla CL per mano del Feyenoord.