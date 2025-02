Dopo l'eliminazione del Milan in Champions League per mano del Feyenoord, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Zlatan Ibrahimovic, il suo nono tapiro in carriera. La consegna e l'intervista al dirigente rossonero andranno in onda nella puntata in onda questa sera su Canale 5 dopo il telegiornale della sera.