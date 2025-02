Le parole dell'ex giocatore dopo l'eliminazione dei rossoneri in Champions League

«Una stagione fallimentare. Questo non credo sia in dubbio».Boban ha parlato così a Skysport dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League arrivata dopo l'uno a uno contro il Feyenoord. «Questa eliminazione dolorosa del Milan può essere un po' compensata solo con la qualificazione alla prossima Champions League perché ricordiamo se il Milan vince a Bologna va a due punti dalla Juventus quindi è ancora in gioco», ha aggiunto l'ex giocatore rossonero.