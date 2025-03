Bayern, non solo infortuni: scoppia il caso Müller

In un articolo apparso sulla Bild si parla di un caso per il Bayern Monaco , prossima rivale dell'Inter ai quarti di Champions. Non si tratta quindi solo degli infortuni che stanno creando tante polemiche in Germania ma di una questione di mercato. Di rinnovo in particolare. Thomas Müller è un giocatore storico del club tedesco e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Secondo la stampa inglese la sua esperienza al club bavarese potrebbe finire questa estate.

Due incontri durante la sosta non avrebbero chiarito la questione. Il giocatore, che ha disputato con la maglia del club tedesco 741 gare ufficiali, non è più un titolare fisso, ha giocato 1255 minuti in 34 partite ufficiali. Lui rinnoverebbe ancora per un anno, stando a quanto scrivono in Germania, ma la tendenza della dirigenza del club è probabilmente quella di non offrire a Müller un altro contratto annuale. Ciò sarebbe emerso chiaramente durante il secondo round di colloqui. Dopo i costosi rinnovi contrattuali di Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala e Alphonso Davies, anche il Bayern Monaco deve fare attenzione ai soldi, in pratica. Al momento la questione resta in sospeso.