Il Napoli stecca in Champions: solo 0-0 con l’Eintracht, è 19°. Arsenal a punteggio pieno

L'Arsenal vince 3-0 contro lo Slavia Praga ed è prima in classifica a 12 punti dopo 4 partite: male il Napoli, 0-0 contro l'Eintracht

Il Napoli continua a deludere in Champions League: la squadra di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 in casa contro l'Eintracht Francoforte e sale a 4 punti in classifica dopo 4 giornate.

Match equilibrato al Maradona ma il Napoli non riesce a sfondare. I partenopei restano lontanissimi dalle posizioni che contano e, al momento, sono 19° con 4 punti in 4 partite e rischiano di scivolare ancora più indietro in classifica.