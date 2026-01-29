Ieri sera, dopo le ultime gare del girone eliminatorio della Champions League,Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero su Skysport hanno parlato anche dell'eliminazione del Napoli dopo la sconfitta per 3 a 2 incassata dal Chelsea.
Di Canio: “Napoli eliminato, bisogna essere onesti: un fallimento”. Del Piero: “Un bel cazzotto”
L'ex calciatore della Lazio ha sottolineato a proposito dell'eliminazione della squadra azzurra: «Però dobbiamo essere onesti, è un fallimento. Noi diciamo che nelle prime 24 ci sono il Bodo, l'Olimpiacos, il Brugge, il Qarabag. Dobbiamo essere onesti, nel percorso è un fallimento».
"Per come è andato il percorso sono d'accordo con te - ha replicato Del Piero - ma per il momento storico, con cinque giocatori fondamentali out per infortunio, non avere due partite di Coppa e pensare al campionato da qui in poi...".
"Allora tu mi porti su un altro discorso - ha risposto Di Canio - e non ci saranno altre scuse se non arriverai tra le prime quattro, quello di sicuro. Quello è un super fallimento. Perché poi sai, c'è la diatriba. Conte cerca di capire, difendere quelli che fanno il loro lavoro perché lui è dentro e sta capendo effettivamente cosa sta accadendo dentro e quali sono le vere potenzialità in quel momento. Perché lo sappiamo anche noi, cinque cambi che non ci sono, gli avversari ne cambiano due-tre, ti fanno diverse azioni da gol e tu vai in difficoltà. Ma nel percorso, essere non entrato tra le 24 secondo me è devastante".
"È un bel cazzotto, un bel cazzotto", ha risposto l'ex capitano della Juventus.
