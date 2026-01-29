"Allora tu mi porti su un altro discorso - ha risposto Di Canio - e non ci saranno altre scuse se non arriverai tra le prime quattro, quello di sicuro. Quello è un super fallimento. Perché poi sai, c'è la diatriba. Conte cerca di capire, difendere quelli che fanno il loro lavoro perché lui è dentro e sta capendo effettivamente cosa sta accadendo dentro e quali sono le vere potenzialità in quel momento. Perché lo sappiamo anche noi, cinque cambi che non ci sono, gli avversari ne cambiano due-tre, ti fanno diverse azioni da gol e tu vai in difficoltà. Ma nel percorso, essere non entrato tra le 24 secondo me è devastante".