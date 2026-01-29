Inter, i playoff valgono 71 milioni di euro sicuri: ecco le cifre dei nerazzurri

E' il verdetto dell'ultima, emozionante giornata della fase campionato, che ha visto la sconfitta degli azzurri di Antonio Conte per mano del Chelsea, il quale grazie al successo ha scalzato dalle migliori otto l'Inter, nonostante la vittoria dei nerazzurri in casa del Borussia Dortmund.

L'elenco delle otto elette - oltre all'Arsenal che ha fatto percorso netto e al Bayern Monaco che era a sua volta già sicuro del posto - comprende il Barcellona e un po' a sorpresa lo Sporting Lisbona ma non il Paris Saint Germain e nemmeno il Real Madrid, battuto e beffato dal Benfica del grande ex Mourinho, che entra per un soffio ai playoff grazie al gol del 4-2 segnato di testa dal portiere Trubin in pieno recupero. Ci sono tante inglesi, Liverpool, Manchester City, Tottenham e appunto il Chelsea.