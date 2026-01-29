FC Inter 1908
Inter, i playoff valgono 71 milioni di euro sicuri: ecco le cifre dei nerazzurri

Nessuna italiana è tra le reginette d'Europa qualificate direttamente agli ottavi di Champions League. Ma l'Inter è la migliore
Nessuna italiana è tra le reginette d'Europa qualificate direttamente agli ottavi di Champions League, ma se Inter, Juventus e Atalanta accedono ai playoff come teste di serie, il Napoli campione d'Italia deve invece salutare il maggior torneo continentale: un flop pazzesco.

E' il verdetto dell'ultima, emozionante giornata della fase campionato, che ha visto la sconfitta degli azzurri di Antonio Conte per mano del Chelsea, il quale grazie al successo ha scalzato dalle migliori otto l'Inter, nonostante la vittoria dei nerazzurri in casa del Borussia Dortmund.

L'elenco delle otto elette - oltre all'Arsenal che ha fatto percorso netto e al Bayern Monaco che era a sua volta già sicuro del posto - comprende il Barcellona e un po' a sorpresa lo Sporting Lisbona ma non il Paris Saint Germain e nemmeno il Real Madrid, battuto e beffato dal Benfica del grande ex Mourinho, che entra per un soffio ai playoff grazie al gol del 4-2 segnato di testa dal portiere Trubin in pieno recupero. Ci sono tante inglesi, Liverpool, Manchester City, Tottenham e appunto il Chelsea.

Quanto guadagna l'Inter con i playoff

L’Inter, stima Calcio e Finanza, incasserà almeno 71,2 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League 2025/26. Questa somma sarebbe garantita anche in caso di doppia sconfitta nei playoff.

Ecco i compensi maturati dall’Inter fino a questo momento per la partecipazione alla Champions League 2025/26:

  • Partecipazione: 18,62 milioni di euro

  • Quota europea: 23,37 milioni

  • Quota non europea: 8,65 milioni

  • Posizione in classifica: 8,13 milioni di euro

  • Risultati: 10,50 milioni di euro

  • Bonus playoff: 1 milione di euro

  • Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro

  • TOTALE: 71,27 milioni di euro

