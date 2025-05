Il commento dei media francesi

Le Parisien commenta così la scelta della maglia da parte del club francese: "Una scelta logica, soprattutto perché era già la maglia scelta per la semifinale di ritorno contro l'Arsenal (2-1). Ma il club avrebbe potuto optare anche per la maglia dei Jordan Wings, era stata lanciata in occasione della prima gara vinta col City. È la divisa blu con ali sulle maniche in omaggio alle ali leggendarie del marchio Jordan. Una maglia che aveva inizialmente generato scetticismo da parte dei tifosi prima che venisse identificata con grandi vittorie europee. Dopo la vittoria col City quella maglia era stata impiegata per le vittorie contro lo Stoccarda, contro il Brest e quella contro il Liverpool".