Chi vince la Champions: PSG o Arsenal? Crespo dice la sua

L'ex attaccante nerazzurro è stato intervistato dal canale Kooora e ha parlato della finale di Budapest del 30 maggio

L'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo , in un'intervista rilasciata al canale Kooora , ha parlato della finale di Champions League che si giocherà domani, 30 maggi0 2026 alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria) alle 18 tra PSG e Arsenal.

All'ex giocatore argentino è stato chiesto quale squadra la spunterà sull'altra. «Il Paris Saint-Germain potrebbe avere un leggero vantaggio perché è la squadra campione in carica e una delle migliori in termini di prestazioni calcistiche al giorno d'oggi», ha detto a proposito della squadra di Luis Henrique che giocherà la finale dopo aver vinto quella di Monaco l'anno scorso battendo l'Inter.