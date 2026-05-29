L'ex attaccante dell'Inter, Hernan Crespo, in un'intervista rilasciata al canale Kooora, ha parlato della finale di Champions League che si giocherà domani, 30 maggi0 2026 alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria) alle 18 tra PSG e Arsenal.
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Chi vince la Champions: PSG o Arsenal? Crespo dice la sua
L'ex attaccante nerazzurro è stato intervistato dal canale Kooora e ha parlato della finale di Budapest del 30 maggio
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All'ex giocatore argentino è stato chiesto quale squadra la spunterà sull'altra. «Il Paris Saint-Germain potrebbe avere un leggero vantaggio perché è la squadra campione in carica e una delle migliori in termini di prestazioni calcistiche al giorno d'oggi», ha detto a proposito della squadra di Luis Henrique che giocherà la finale dopo aver vinto quella di Monaco l'anno scorso battendo l'Inter.
«Tuttavia - ha aggiunto l'ex attaccante argentino - pronostici su tornei del genere possono essere ribaltati completamente a causa di un singolo dettaglio».
(Fonte: Kooora)
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