"Lautaro fa la differenza più di Chivu. La vera differenza tra l'Inter di quest'anno e quella dell'anno scorso è tutta nel rendimento di Lautaro Martinez. Non c'entrano Champions e turnover, sono elementi periferici. Il campionato che sta facendo ha numeri straordinari per gli altri, ordinari per lui. Un ritmo come quello dello scudetto con Conte. I suoi gol, visto che non tira i rigori (e per me fa male) sono tutti gol veri e puri. Quello che ha fatto a Udine è da attaccante vero, da bomber. La squadra ha approfittato del periodo senza Champions League. Chivu quando doveva soffrire non si è vergognato a inserire altri difensori".