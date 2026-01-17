Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la prestazione e la vittoria dell'Inter sul campo dell'Udinese, partendo dall'ennesima partita impressionante di Lautaro Martinez:
Sabatini: “Lautaro come Batistuta e Crespo, ma non sarà mai come Milito se…”
"Lautaro fa la differenza più di Chivu. La vera differenza tra l'Inter di quest'anno e quella dell'anno scorso è tutta nel rendimento di Lautaro Martinez. Non c'entrano Champions e turnover, sono elementi periferici. Il campionato che sta facendo ha numeri straordinari per gli altri, ordinari per lui. Un ritmo come quello dello scudetto con Conte. I suoi gol, visto che non tira i rigori (e per me fa male) sono tutti gol veri e puri. Quello che ha fatto a Udine è da attaccante vero, da bomber. La squadra ha approfittato del periodo senza Champions League. Chivu quando doveva soffrire non si è vergognato a inserire altri difensori".
"Lautaro ha una carriera da grande attaccante, in Italia siamo ai livelli di Batistuta e Crespo. Gli mancano i gol nelle partite importanti, altrimenti non diventerà mai Milito. Ma ha numeri pazzeschi. Esposito? Da applausi, diventa sempre più maturo. Mi piace come sta crescendo. Frattesi? Se sta bene, il giocatore c'è. Ora è almeno il quinto centrocampista. Ma in questo momento ha capito che può ritagliarsi uno spazio. Bisogna solo capire cosa vuol fare lui col suo procuratore. Credo abbia l'opportunità per ragionare e per capire che il suo valore contrattuale non è quello di un anno fa, ma può anche risalire le gerarchie di squadra".
