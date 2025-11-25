Prima vittoria in Champions League per la Juventus che supera 3-2 il Bodo Glimt in rimonta.
coppe
Vincono Napoli e Juventus, KO City e Barcellona: i risultati della serata di Champions
I norvegesi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Blomberg al 27' ma i bianconeri la ribaltano ad inizio ripresa prima pareggiando con Openda e poi trovando il gol del 2-1 con McKennie. A 3' dalla fine Fet segna su rigore il gol del pareggio ma David al 91' regala il primo successo ai bianconeri.
Vince anche il Napoli: dopo un primo tempo sottotono, ci pensa McTominay a sbloccare il match contro il Qarabag al 65' con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. 7' dopo arriva il raddoppio grazie all'autogol di Jankovic. Il Napoli vince ed è a 7 punti, la Juventus invece a 6.
Tra gli altri risultati, a sorpresa il City perde in casa contro il Bayer Leverkusen mentre il Chelsea stende nettamente il Barcellona con un rotondo 3-0. Ecco tutti i risultati
RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE—
Ajax-Benfica 0-2 (6' Dahl, 90' Barreiro)
Galatasaray-Union Saint Gilloise 0-1 (57' David)
Bodo Glimt-Juventus 2-3 (27' Blomberg [B], 48' Openda [J], 59' McKennie [J], 87' rig Fet [B], 91' David [J])
Chelsea-Barcellona 3-0 (27' aut. Kounde, 55' Estevao, 73' Delap)
Borussia Dortmund-Villarreal 4-0 (45'+2 Guirassy, 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 95' Svensson)
Manchester City-Bayer Leverkusen 0-2 (23' Grimaldo, 54' Schick)
Olympique Marsiglia-Newcastle 2-1 (6' Barnes [N], 46' e 50' Aubameyang [OM])
Napoli-Qarabag 2-0 (65' McTominay, 72' aut. Jankovic)
Slavia Praga-Athletic Bilbao 0-0
© RIPRODUZIONE RISERVATA