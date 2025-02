L’Inter ha conosciuto la sua prossima avversaria europea: l’urna di Nyon ha stabilito che i nerazzurri affronteranno il Feyenoord nella doppia sfida degli ottavi di finale della Champions League 2024/25 . La squadra di Simone Inzaghi giocherà il match d’andata allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' di Rotterdam , mentre il ritorno è in programma a San Siro martedì 11 o mercoledì 12 marzo .

Quello tra Inter e Feyenoord non è un incontro inedito, anche se sono pochi i precedenti tra le due formazioni: i nerazzurri hanno affrontato gli olandesi quattro volte, due in gare ufficiali e due in tornei amichevoli.