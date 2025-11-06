FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Nazionali, Scaloni convoca Lautaro Martinez per la gara con l’Angola

ultimora

Nazionali, Scaloni convoca Lautaro Martinez per la gara con l’Angola

Lautaro argentina
Il ct dell'Argentina ha convocato l'attaccante e capitano dell'Inter per la prossima sfida della Nazionale
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

C'è anche Lautaro Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per le partite della pausa per le Nazionali prevista a novembre. La squadra affronterà il 14 novembre la Nazionale dell'Angola a Luanda (si era parlato di 12 mln pagati dalla federazione angolana per l'amichevole, per festeggiare i 50 anni dall'indipendenza, contro Messi e Co).

Nazionali, Scaloni convoca Lautaro Martinez per la gara con l’Angola- immagine 2

L'attaccante argentino, che nell'ultima pausa aveva fornito un assist nella gara col Venezuela e segnato una doppietta nell'amichevole col Porto Rico, arriva dal gol segnato con l'Inter nella gara di Champions League contro il Kairat Almaty e affronterà con la squadra nerazzurra la Lazio domenica sera, a San Siro, prima di partire per rispondere alla convocazione del suo commissario tecnico.

Scaloni ha pescato dalla Serie A altri due convocati, sono due giocatori del Como di Fabregas: Maximo Perrone e Nico Paz.

(Fonte:

Leggi anche
Il filotto storico, la prima di Carlos e gli assist di Pio: tutte le curiosità di Inter-Kairat
Fifa The Best 2025, tra i candidati tre giocatori dell’Inter e nessun italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA