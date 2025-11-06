C'è anche Lautaro Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per le partite della pausa per le Nazionali prevista a novembre. La squadra affronterà il 14 novembre la Nazionale dell'Angola a Luanda (si era parlato di 12 mln pagati dalla federazione angolana per l'amichevole, per festeggiare i 50 anni dall'indipendenza, contro Messi e Co).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Nazionali, Scaloni convoca Lautaro Martinez per la gara con l’Angola
ultimora
Nazionali, Scaloni convoca Lautaro Martinez per la gara con l’Angola
Il ct dell'Argentina ha convocato l'attaccante e capitano dell'Inter per la prossima sfida della Nazionale
L'attaccante argentino, che nell'ultima pausa aveva fornito un assist nella gara col Venezuela e segnato una doppietta nell'amichevole col Porto Rico, arriva dal gol segnato con l'Inter nella gara di Champions League contro il Kairat Almaty e affronterà con la squadra nerazzurra la Lazio domenica sera, a San Siro, prima di partire per rispondere alla convocazione del suo commissario tecnico.
Scaloni ha pescato dalla Serie A altri due convocati, sono due giocatori del Como di Fabregas: Maximo Perrone e Nico Paz.
(Fonte:
© RIPRODUZIONE RISERVATA