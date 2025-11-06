Nazionali, Scaloni convoca Lautaro Martinez per la gara con l’Angola

Il ct dell'Argentina ha convocato l'attaccante e capitano dell'Inter per la prossima sfida della Nazionale

C'è anche Lautaro Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni , ct dell'Argentina, per le partite della pausa per le Nazionali prevista a novembre. La squadra affronterà il 14 novembre la Nazionale dell'Angola a Luanda (si era parlato di 12 mln pagati dalla federazione angolana per l'amichevole, per festeggiare i 50 anni dall'indipendenza, contro Messi e Co).

L'attaccante argentino, che nell'ultima pausa aveva fornito un assist nella gara col Venezuela e segnato una doppietta nell'amichevole col Porto Rico, arriva dal gol segnato con l'Inter nella gara di Champions League contro il Kairat Almaty e affronterà con la squadra nerazzurra la Lazio domenica sera, a San Siro, prima di partire per rispondere alla convocazione del suo commissario tecnico.