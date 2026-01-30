Saranno i norvegesi del Bodo/Glimt i prossimi avversari dell'Inter nei playoff di Champions League: i nerazzurri di Chivu hanno evitato il Benfica di Mourinho, che se la vedrà invece con il Real Madrid. Andata in trasferta, ritorno a San Siro: chi passa il turno giocherà contro una tra Sporting Lisbona e Manchester City.
coppe
Sorteggio playoff Champions League: l’Inter pesca il Bodo/Glimt, evitato Mourinho
I playoff—
Benfica-Real Madrid
Bodo/Glimt-Inter
Monaco-PSG
Qarabag-Newcastle
Galatasaray-Juventus
Club Brugge-Atletico Madrid
Borussia Dortmund-Atalanta
Olympiacos-Bayer Leverkusen
Il regolamento—
Archiviata la prima fase della Champions League, è tempo di pensare ai sorteggi dei playoff che coinvolgono le sedici squadre che hanno concluso il maxi girone tra la nona e la ventiquattresima posizione. L'Inter, che ha chiuso al decimo posto, se la vedrà con una tra Bodo/Glimt e Benfica, dopo di che, in caso di qualificazione agli ottavi di finale, ci sarà il doppio confronto contro una tra Sporting Lisbona e Manchester City.
Le squadre fra la nona e la sedicesima posizione verranno considerate teste di serie, e giocheranno il turno di ritorno in casa. Le date: 17-18 febbraio l'andata, 24-25 febbraio il ritorno. Appuntamento a Nyon, sorteggio alle ore 12.
