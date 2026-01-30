Spareggio Champions League, ufficiali date e orari di Inter-Bodo Glimt

Quando si gioca Inter-Bodo Glimt? La Uefa ha appena reso ufficiali date e orari del doppio confronto di Champions League tra i nerazzurri e i norvegesi. L'andata sarà dopo la sfida con la Juventus di Serie A, mentre il ritorno a San Siro si disputerà a cavallo tra le sfide di campionato tra Lecce e Genoa.