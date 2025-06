In un post sui social le parole dell'attaccante iraniano che commenta il finale di stagione amaro dei nerazzurri

Come altri giocatori nerazzurri ha dovuto smaltire la delusione. E dopo qualche giorno dalla disfatta di Monaco arrivano le parole di Mehdi Taremiche in un post sui social parla del momento difficile che vivono i calciatori interisti e i tifosi dopo quanto successo nella finale di Champions. Ma tutto l'ambiente interista dovrà trovare anche il modo di rialzare la testa e ricominciare. Dopotutto è il bello del calcio. Dopo una sfida persa c'è modo di giocarne altre per tornare a vincere.

"Trovare le parole giuste non è facile. Fa male, perché sappiamo quanto avete creduto in noi. Volevamo regalarvi quella Coppa, quel momento, quella gioia. Ve lo meritavate", scrive l'attaccante che durante l'anno non è riuscito a dare un particolare contributo alla causa interista e dovrà, in futuro, se restasse ancora a Milano trovare il modo di riscattarsi.

Il calciatore iraniano ha anche aggiunto: "Fa male non esserci riusciti, ma vi siamo profondamente grati per l’amore e il sostegno che non ci avete mai fatto mancare. Non lo diamo per scontato. Continueremo a lavorare, a crescere, e la prossima stagione torneremo più forti, con il vostro supporto nel cuore. Tutto per voi, i nostri incredibili tifosi. Forza Inter".