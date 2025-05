«Di Taremi nell'uno a uno contro Lamine Yamal ne vogliamo parlare? Non è che si è reso utile. Tu ti rendi utile se copri le linee di passaggio per un attaccante, se raddoppi senza intervenire. Ma lui ha giocato gli uno contro uno. Sai cosa vuol dire per un attaccante che gioca uno contro uno con il miglior giocatore loro, è una cosa veramente... Magari gli hanno trovato un ruolo..». Così, sorridendo, Serse Cosmi, ha parlato di Inter-Barcellona soffermandosi in particolare su come l'iraniano sia entrato in partita e sia riuscito ad aiutare i compagni nel contenere le sfuriate dell'attacco blaugrana restando sul giovane 18enne.

«Carlos Augusto che è stato bullizzato dal calciatore del Barcellona per 10 minuti. Poi dopo piano piano ha fatto qualcosina meglio, però proprio un altro passo. Invece Taremi, calmo, tranquillo, lo guardava in faccia, non guardava la palla, non la guardava. Ad un certo punto, come muoveva palla e sappiamo come la muove Yamal, l'interista piede sopra e la portava via. Incredibile», ha aggiunto l'allenatore.