Al termine di PSV-Juventus, Thiago Motta ha commentato la cocente eliminazione dei bianconeri ai microfoni di Prime. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "Che il PSV volesse di più la qualificazione non sono d'accordo. Dopo il nostro pareggio, hanno spinto di più e sono stati superiori in certe situazioni. Anche noi abbiamo creato come il palo di Vlahovic. È stata una partita molto aperta".

Locatelli ha detto che l'avete buttata via, è d'accordo?

"Prima devo sentire cosa ha detto. Non abbiamo buttato niente via. Abbiamo provato dal primo secondo all'ultimo a superare l'avversario, alla fine non siamo stati in grado di essere più bravi di loro durante la partita e loro alla fine hanno meritato questo passaggio".