Marcus Thuram si è allenato ancora a parte oggi. Resta la speranza di vederlo a Barcellona insieme ai compagni. Perché quando non c'è lui cambia l'Inter, cambiano i numeri. Come sottolinea SportMediaset la media punti con il francese è 2.2 a partita, senza di lui scende a 1 punto. È evidente anche quanta fatica fa Lautaro senza l'altra metà della ThuLa. Di fronte nella prossima partita il Barcellona che ha mostrato uno stato di forma spaventoso nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, la squadra che Hansi-Flick ha battuto nei minuti supplementari.

"Oggi Marcus ha lavorato ancora da solo ma ha svolto un secondo allenamento (dopo quello di ieri) ad alta intensità, provando con successo anche cambi di ritmo e direzione per testare il muscolo affaticato. Se gli odierni progressi saranno confermati nella rifinitura di domani, partirà per Barcellona per essere utilizzato al Montjuic. Lo staff medico è ottimista, Inzaghi ci spera. Il suo recupero è fondamentale", spiega SportMediaset a proposito del giocatore nerazzurro.