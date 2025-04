"Ci sono elementi con le ruote sgonfie (Lautaro, Barella, Dimarco e Darmian), altri da mettere in forma (Dumfries e Zielinski) e da sbloccare psicologicamente: su tutti Taremi, candidato a una maglia da titolare al Montjuic. Pigiare sui tasti giusti sarà fondamentale per Inzaghi perché oggi sembra essere l'unico modo per provare a mettere in campo un'Inter che mostri il miglior lato di sé, quello per esempio emerso col Bayern", aggiunge il quotidiano.