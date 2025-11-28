L’UEFA multa l’Atletico e mette nel mirino i suoi tifosi

L'Atletico Madrid è stato multato e messo "in libertà vigilata" dalla Uefa per il comportamento razzista dei tifosi durante una partita di Champions League contro l'Arsenal. I tifosi del club spagnolo si sono macchiati di comportamenti razzisti per aver imitato i gesti e i saluti nazisti durante la partita giocata a Londra e persa 4-0 dagli uomini di Simeone. Nel mirino c'era Vinicius, giocatore del Real Madrid.