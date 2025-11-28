L’UEFA multa l’Atletico e mette nel mirino i suoi tifosi

L'Atletico Madrid è stato multato e messo "in libertà vigilata" dalla Uefa per il comportamento razzista dei tifosi durante una partita di Champions League contro l'Arsenal. I tifosi del club spagnolo si sono macchiati di comportamenti razzisti per aver imitato i gesti e i saluti nazisti durante la partita giocata a Londra e persa 4-0 dagli uomini di Simeone. Nel mirino c'era Vinicius, giocatore del Real Madrid.
I tifosi del club spagnolo saranno monitorati dopo quanto accaduto ad ottobre nella gara contro l'Arsenal
La Uefa ha multato l'Atletico per 30.000 euro e ha ordinato il divieto di vendita di biglietti per una partita in trasferta europea, con sospensione di un anno di libertà vigilata. Sospeso il divieto di vendita dei biglietti per le trasferte, per un periodo di prova di un anno. se non ci saranno ulteriori episodi, la misura non sarà applicata.
L'Atletico dovrà inoltre pagare una multa di 10.000 euro per lancio di oggetti, sanzione immediata e non sospesa.
