Beppe Bergomi, dopo le ultime partite di Champions delle italiane a After Party, su Skysport, ha detto la sua intanto sulla Juventus di Spalletti che ha vinto contro il Bodo due a uno. «Sulle squadre del campionato italiano ho le idee chiare su tutte tranne che sulla Juve. Potenzialmente nella mia testa è forte e può fare di più di quello che sta facendo. Non mi faccio incantare dalle partite europee, nel senso che trovano più spazio e si vede dai numeri di Yldiz che sono diversi in CL. Sicuramente una vittoria ottima perché altrimenti sarebbe stata difficile una qualificazione agli ottavi adesso ancora possibile», ha detto.