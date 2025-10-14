L’Inter di Cristian Chivu affronterà tra una settimana l’Union Saint-Gilloise a Bruxelles, nella sfida valida per la terza giornata di fase campionato di Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 coppe champions league Union SG, prove generali in vista dell’Inter: fissato l’esordio di Hubert
coppe
Union SG, prove generali in vista dell’Inter: fissato l’esordio di Hubert
Ieri annunciato il nuovo allenatore, che sabato sera farà l'esordio ufficiale nel campionato belga, a 3 giorni dall'Inter
Nella giornata di ieri, il club belga ha annunciato l’arrivo del 37enne David Hubert in panchina al posto di Pocognoli, approdato al Monaco e tecnico che ha fatto la storia dell’Union, riportandolo al titolo dopo 90 anni.
Sabato sera, in casa contro lo Charleroi, è in programma il debutto di Hubert. Una gara che rappresenta un po’ la chance per le prove generali dopo il cambio in panchina per la capolista del campionato belga in vista del match contro i nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA