Union SG, prove generali in vista dell’Inter: fissato l’esordio di Hubert

Ieri annunciato il nuovo allenatore, che sabato sera farà l'esordio ufficiale nel campionato belga, a 3 giorni dall'Inter

Nella giornata di ieri, il club belga ha annunciato l’arrivo del 37enne David Hubert in panchina al posto di Pocognoli, approdato al Monaco e tecnico che ha fatto la storia dell’Union, riportandolo al titolo dopo 90 anni.