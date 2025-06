«Il gol di Esposito? Tutto top, come si smarca, come la controlla e la palla rimane lì perché dentro l'area non è facile avere la tranquillità. Dovrebbe esserci sempre un difensore addosso ma col senso della percezione, un controllo fatto bene, la palla resta lì, la sposta e la piazza dove non c'è portiere con molta lucidità come sono le sue parole, come si vede che è proprio un ragazzo illuminato. Dopo che il bimbo è nato lo vedono tutti. Ma contro l'Urawa Reds anche se non ha segnato, nel momento più buio, mancava lucidità nonostante la voglia, lui entra nel secondo tempo e fa una bellissima partita, tocca tutti i palloni destinati a lui e li gestisce. Si annusava il profumo di gol, lo aveva detto che avrebbe segnato. Si vedevano già le sue capacità al di là del gol fatto al River. Lo vedo benissimo insieme a Lautaro e secondo me è tanta roba», ha sottolineato.