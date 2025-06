L'attaccante, reduce da un infortunio, potrebbe essere a disposizione già nella partita contro la formazione giapponese: c'è tanta curiosità attorno a lui

L'Inter non ha ancora deciso se trattenerlo oppure no nella rosa della prossima stagione. Gli occhi dei tifosi sono puntati su Pio Esposito, grande referenze per lui che Chivu conosce molto bene e che arriva da un'importante esperienza in Serie B nell'attacco dello Spezia (che ha sfiorato la promozione in Serie A).

Il calciatore è in ritiro negli States con la squadra nerazzurra impegnata nel Mondiale per Club. L'allenatore nerazzurro e la società potrebbero decidere di tenerlo come quarta punta (mentre il fratello Sebastiano, che ha giocato da titolare con il Monterray, sembra destinato ad un'altra esperienza lontana dall'Inter). Il suo entourage è intenzionato a chiedere la cessione in prestito qualora non rientrasse tra i primi quattro attaccanti della rosa (come quinta punta avrebbe troppo poco spazio).

L'attaccante dell'Under21 viene da un infortunio che ha rimediato ancora prima dei play-off con la Cremonese e in quella partita aveva stretto i denti. Adesso c'è attesa per il suo rientro che era previsto per l'ultima gara del girone. Ma da quanto raccolto da FCINTER1908.IT Pio potrebbe essere a disposizione del tecnico interista già per la prossima gara, quella contro gli Urawa Reds in programma sabato alle 21.