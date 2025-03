Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale per affrontare la questione dei Mondiali del 2026. Infantino ha mostrato a Trump il trofeo del Mondiale per Club che si giocherà tra giugno e luglio e alla quale prenderanno parte anche Inter e Juventus. La finale è prevista per il 13 luglio a New York. E il presidente americano gli ha chiesto chi è la favorita del torneo.