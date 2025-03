La FIFA ha annunciato ieri, dopo la riunione del suo Consiglio, che distribuirà un miliardo di dollari (929 milioni di euro) tra le 32 squadre partecipanti alla prima edizione del Mondiale per Club, che si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Si tratta del montepremi più alto mai assegnato in un torneo per club.