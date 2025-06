Il club nerazzurro ha postato le foto che arrivano da Seattle e che raccontano un'altra giornata di allenamenti in vista della prossima gara del Mondiale per Club

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 12:12)

L'Inter e il diario dagli States. La squadra nerazzurra si è ritrovata a fare allenamento a Seattle dopo la vittoria per due a uno contro l'Urawa, arrivata in extremis grazie ad un gol di Valentin Carboni."Il giorno dopo la vittoria è tutto silenzio e concentrazione. Sul campo di allenamento, solo la palla si muove – e qualche aquila volteggia in alto, quasi a scandagliare. L'aria è tersa, il cielo bianco ogni tanto si squarcia in macchie di blu", scrive il club su Instagram.

"Seattle continua a mostrarci le sue immagini e le sue sorprese. Intorno al nostro camion dell'Inter, si raduna una nuova ondata nerazzurra: tifosi da tutto il mondo, famiglie, bambini, curiosi. Scattano foto, fanno domande e scoprono cosa significa l'Inter – anche dall'altra parte dell'oceano. Per le strade, iniziano ad apparire i primi colori argentini. Un segno. Una nuova energia che sale. Perché qui niente si ferma, ogni giorno porta qualcosa in più. Ci muoviamo attraverso quartieri diversi, ognuno con la sua identità: quelli più popolari, quelli più creativi, dove la street art e la musica danno il tono. Ma al centro di tutto, sempre: il campo, gli allenamenti, i volti dei giocatori e dell'allenatore", si legge ancora sul diario nerazzurro che racconta un'altra giornata negli States in attesa della prossima sfida, quella contro il River, ultima per stabilire chi supera il girone eliminatorio del Mondiale per Club.

Tutto in un abbraccio "Abbiamo solo una cosa in mente: la prossima partita. Il Mondiale per Club continua. E non ci fermiamo", scrive la società. È stata una lunga stagione, intensissima, fatta di giornate indimenticabili e clamorose e scottanti sconfitte, ma l'Inter ora guarda avanti, come si fa sempre, nel calcio e nella vita. Senza dimenticare chi si è, chi si è stati, radici profonde e nerazzurre come si vedono nella foto postata dal club e che arriva dai campi di allenamento.

Ci sono, tutti insieme in un abbraccio, il neo allenatore nerazzurro Cristian Chivu, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti e Maicon, ex calciatore nerazzurro, ambasciatore dell'Inter per il Mondiale e ex compagno degli altri due in quell'epoca straordinaria in cui sono diventati Leggende interiste in quella squadra che ha vinto tutto. Che si è presa il Triplete e il cuore degli interisti per sempre. Una nuova epoca ora, con ruoli diversi e tante cose ancora da sperare insieme.