Alessio Tacchinardi, tra gli opinionisti di Mediaset presenti in studio dopo l'eliminazione dell'Inter nella gara contro il Fluminese, ha parlato della gara e non solo: «Il caldo non ha aiutato e l'Inter è stanca una squadra anche a livello di motivazioni, ne ha poche. Partita subito deconcentrata con un gol preso subito. Viene da scorie importanti. L'Inter esce dal Mondiale per Club, fatto tanto bene ma non è facile non vincere niente. Si riparte ma con punti di domanda, sicuramente ci sono giocatori che hanno un'età avanzata, fanno fatica e quindi c'è da sistemare la rosa con giovani che possano dare un po' di aria frizzante», ha detto rispetto al momento dei nerazzurri.