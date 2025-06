Il mister ci ha dato una spinta importante anche se oggi siamo stati eliminati. Ma come ho detto già prima bisogna voler stare in questa squadra. Il messaggio è chiaro. Chi vuole stare qui resta, chi non vuole restare deve andare via. Lottiamo per una maglia importante, abbiamo portato l'Inter in alto ed è dove dobbiamo continuare a farla stare. Io voglio lottare per obiettivi importanti, questa è una maglia importante e questo deve essere il messaggio. Se mi riferisco in qualcuno in particolare? No parlo in generale, siamo rimasti a zero titoli e dobbiamo ripartire in generale. Per rimanere in alto e portare trofei e per restare all'Inter dobbiamo avere voglia e dobbiamo essere ancora un gruppo unito come nell'anno della seconda stella. Ripartire da lì.